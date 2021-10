"GF Vip", Gianmaria si commuove per il messaggio della madre: "Quello di cui avevo bisogno"

Nella casa del "Grande Fratello Vip" sono giorni particolarmente intensi per Gianmaria Antinolfi, alle prese con riflessioni, dubbi e confronti. Per aiutarlo a superare questo difficile momento è dunque intervenuta la madre, con un videomessaggio a sorpresa che ha emozionato l'imprenditore: "Lo sai che non è nelle mie corde fare una cosa del genere, tu vivi in una realtà deformata. Qui fuori va tutto bene, sei sempre il Gianmaria che conosciamo e ti amiamo tutti. Io spero che tu possa riprendere la serenità".

E conclude: "Io ti sarò accanto sempre. Continua il tuo percorso, noi ti vogliamo bene tutti". Parole che non hanno lasciato indifferente lo stesso Gianmaria, che tra le lacrime commenta: "Avevo tantissimo bisogno di queste parole, grazie mille".