"GF Vip", Gianmaria Antinolfi incontra la sorella Alberta: "Tu attaccato ingiustamente"

"Questo Grande Fratello ti ha messo a dura prova fin da subito. Sei stato attaccato ingiustamente", con queste parole Alberta Antinolfi, la sorella di Gianmaria ha provato a rassicurare il fratello al "Grande Fratello Vip". L'imprenditore napoletano che non attraversa un periodo facile all'interno del reality ha ricevuto la sorpresa della sorella poco prima di sapere l'esito del televoto e non è riuscito a trattenere le lacrime per l'emozione.

"Tu hai mille colori, non hai una maschera. Sei sempre te stesso nel bene e nel male. Io sono orgogliosa e fiera di te", ha infine concluso Alberta. "È l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere qui. Grazie", ha replicato commosso Gianmaria.