"GF Vip", eliminato Gianluca Costantino, 3 nuovi candidati per la finale

Anche la quarantunesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 14 febbraio su Canale 5, si è conclusa con il verdetto del televoto e le nomination che candidano tre concorrenti a un posto per la finalissima del reality, insieme alla già votata Delia Duran.

Essendo stato il meno votato nel confronto con Antonio Medugno e Kabir Bedi, Gianluca Costantino è stato costretto ad abbandonare la Casa e una volta raggiunto lo studio di Alfonso Signorini ha raccontato le prime sensazioni dell'esperienza: "È stato bellissimo, mi sono ambientato molto bene".

Per chi è ancora in gioco prosegue invece la corsa verso la vittoria, con il pubblico chiamato a un nuovo televoto per decidere chi mandare in finale tra Lulù Selassié, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Saranno i telespettatori, dunque, a decretare chi si aggiungerà alla prima finalista, Delia Duran.