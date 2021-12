"GF Vip", ecco i nominati della 24esima puntata

Sono Patrizia Pellegrino, Lucrezia e Jessica Selassié le tre concorrenti finite in nomination nel corso della 24esima puntata del "Grande Fratello Vip". La meno votata dal pubblico a casa sarà costretta ad abbandonare la Casa nella serata di lunedì 6 dicembre in onda in prima serata su Canale 5.

Gli immuni di questa settimana Gianmaria Antinolfi, che è risultato il preferito del pubblico nella puntata del 3 dicembre, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Le due opinioniste dallo studio hanno scelto poi altri due immuni: Alex Belli e Maria Monsé.