"GF Vip", Delia Duran entra nella Casa ed è subito scontro con Soleil

L'attesa dei telespettatori del "Grande Fratello Vip" è finalmente finita: Delia Duran, la compagna di Alex Belli, ha varcato la porta rossa diventando ufficialmente una nuova concorrente del reality di Canale 5 e il primo confronto con Soleil Sorge ha immediatamente infiammato gli animi.

Già in passato le due donne erano state protagoniste di diversi faccia a faccia, maturati per la particolare complicità tra l'influencer e Alex, ma il nuovo ingresso riporta alla luce vecchie ruggini. In un primo momento la modella venezuelana sembra volersi relazionare con Soleil in maniera pacifica, ma bastano pochi attimi per farle cambiare idea.

"Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre", attacca Delia. Immediata la risposta di Soleil, infastidita dagli attacchi ricevuti: "Vedo una farsa televisiva che non capisco se vi siete costruiti prima oppure dopo. Dovresti preoccuparti molto di più del vostro rapporto e di quello che c'è stato tra noi, anziché preoccuparti di cosa sia accaduto o meno sotto le coperte".

Nel diverbio interviene dallo studio anche Alex Belli, che ribadisce: "Soleil ha ragione quando sostiene che c'era una complicità mentale, che si tratta di una forma di amore diversa rispetto a quello di una coppia".

L'uomo ha nuovamente preso le distanze dalla decisione della compagna di entrare in gioco, interrompendo nuovamente un rapporto che stava già vivendo una profonda crisi con un "periodo di pausa" che non promette nulla di buono.