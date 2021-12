"GF Vip", Alex Belli, Soleil Sorge e la mamma (di lei) a confronto

È un confronto a tre quello tra Alex Belli, Soleil Sorge e la mamma dell'influencer. "Il tuo è stato solo uno show". Questa è l'accusa di Wendy Kay che difende la figlia che nell'ultima settimana ha sofferto molto dopo l'uscita del gieffino dalla Casa del "Grande Fratello Vip". "L'unica cosa che posso dire è che voglio un grande bene a Sole", è invece la replica dell'attore che continua a difendere la sua posizione e anche quella della moglie. "Delia sta male, è dimagrita otto chili e al momento ha dei problemi. Io mi devo prendere cura del nostro rapporto", spiega Belli.

Queste giustificazioni, però, non bastano a Soleil e a sua madre che replicano: "Se sta male allora dovresti evitare di farla andare in tv a dire certe cose. Tu, invece, dovresti chiedermi scusa", dichiara Soleil. "Lei non rimane a casa, lei è con me e al mio fianco se vuole venire con me viene. Non sono io a decidere cosa deve fare Delia", replica e conclude Belli.