"GF Vip", Alessandro lascia la Casa e Francesca Cipriani si dispera

Se durante la dodicesima puntata aveva gioito grazie a una sorpresa inaspettata, l'appuntamento del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 25 ottobre l'ha vista versare lacrime amare. Dopo un weekend di passione, Francesca Cipriani ha dovuto salutare definitivamente il fidanzato Alessandro, invitato a lasciare definitivamente la Casa.

Di fronte alla notizia, la showgirl è scoppiata in lacrime, implorando Alfonso Signorini di non lasciare andare via il suo compagno. Ma il suo tentativo non ha avuto esito positivo.

"Stai tranquilla, ti amo e mi mancherai tanto - ha cercato di rassicurarla con una dedica commovente - Per me sei la persona migliore che abbia mai conosciuto, mi hai preso per mano in un momento difficile, sai quanto ho sofferto io e con la tua dolcezza infinita mi hai dato tanta forza. Sei la migliore del mondo, sei unica, sono strainnamorato di te".