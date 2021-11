Francesca Cipriani parla del bullismo sofferto durante l'infanzia: "Volevo morire, è stato un incubo"

"La mia infanzia è stata un po' complicata, ho sofferto per la separazione dei miei genitori". Al "Grande Fratello Vip", Francesca Cipriani mostra per la prima volta un altro lato di sé: durante la puntata dell'1 novembre, la showgirl ha parlato della sua infanzia difficile in cui al dolore per la separazione della madre e del padre ha dovuto affrontare il bullismo: "Era un inferno - ha raccontato - forse è brutto da dire, ma avrei preferito morire".

"Mi prendevano in giro per tutto - prosegue Cipriani - mi buttavano gli occhiali nella spazzatura, mi attaccavano per il mio corpo, per i miei cambiamenti dovuti a dei problemi ormonali. Per questo, quando non volevo più pensare a nulla e lasciarmi il mondo alle spalle preferivo dormire. Non vorrei mai tornare indietro a quel periodo, perché ora sono felice e sto veramente bene".