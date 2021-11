Francesca Cipriani incontra la madre: "Siamo state male per un orco, ora sono felice per te e Alessandro"

"I figli sono come aquiloni, quando sono grandi bisogna lasciarli volare via ma il filo non l'ho lasciato". Al "Grande Fratello Vip" arriva la madre di Francesca Cipriani per farle una sorpresa e dare la sua "benedizione" alla recente proposta di matrimonio ricevuta dalla showgirl: "Sono felice per te e Alessandro - ha detto la signora Rita - è la persona migliore che potessi trovare, ti aspettiamo per festeggiare".

La donna, però, ha parlato anche di un momento molto duro affrontato dalla propria famiglia: quello causato dalle violenze subite dall'ex fidanzato di Francesca: "Non devi sentirti in colpa per la sofferenza che abbiamo provato - ha proseguito - siamo state male per un orco, ma siamo state aiutate e per questo devo ringraziare le forze dell'ordine che ci hanno sempre aiutato ogni volta che ne avevamo bisogno".