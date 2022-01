Dayane Mello nella Casa del "GF Vip" per Soleil Sorge: "Mi hai cambiato la vita"

Dayane Mello, protagonista assoluta della scorsa edizione del "Grande Fratello Vip", è tornata nella Casa più spiata d'Italia per trasmettere tutta la sua energia all'amica Soleil Sorge, reduce da giornate particolarmente complicate.

"Sono qui per te, ho tante cose da dirti. Hai un esercito qua fuori e non hai idea di cosa ci aspetta", annuncia la modella, che ribadisce il suo affetto e afferma come il loro legale le abbia cambiato la vita.

L'incontro diventa l'occasione per rivelare di aver trascorso Capodanno in compagnia di Andrea, un carissimo amico di Soleil, quindi prosegue: "Tanti aspettano un nostro errore e tu in alcune cose hai sbagliato, però hai anche fatto tante altre cose positive. Concentrati, non litigare con gli altri perché non ti porterà da nessuna parte. Adesso hai bisogno di un po' di leggerezza per non rovinare tutto ciò che hai fatto".