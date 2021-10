"Ci sono stato e ci sarò sempre": il toccante messaggio di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro

La storia d'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso prosegue da quattro anni e - nonostante un breve periodo di allontanamento che sembra averli ulteriormente uniti - è più viva che mai, come dimostra il toccante videomessaggio inviato dall'ex calciatore al "Grande Fratello Vip", in occasione del compleanno della compagna.

"Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Dimentica, andiamo avanti, siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre".

Parole che fanno commuovere Manila, consapevole di avere al suo fianco una persona speciale: "L'amore torna se meriti quell'amore e io credo di meritarlo". E alla sorpresa di Lorenzo, nel finale si aggiunge anche il saluto dei figli di Manila.