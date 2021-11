Biagio D'Anelli è un nuovo concorrente del "Grande Fratello Vip"

Sorprese, discussioni, confronti e nomination: la ventitreesima puntata del "Grande Fratello Vip" ha regalato tante emozioni agli inquilini della Casa e ai suoi telespettatori, che hanno assistito a ben tre nuovi ingressi.

Dopo l'entrata di Valeria Marini e Giacomo Urtis, che parteciperanno al reality come un unico concorrente, anche Biagio D'Anelli ha varcato la porta rossa per iniziare la sua avventura. Classe 1983, l'opinionista televisivo partecipò all'undicesima edizione del "Grande Fratello" e a dieci anni di distanza torna nella casa più spiata d'Italia "più carico che mai".

Significativa la clip di presentazione in cui commenta gli atteggiamenti di alcuni concorrenti, a partire da Alex Belli, che a suo parere ha un piede in due scarpe, per proseguire con Soleil, che a volte eccede, e con l'invito a mettersi maggiormente in gioco rivolto a Gianmaria Antinolfi.