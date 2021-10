La puntata del "Grande Fratello Vip" di venerdì 1 ottobre si è conclusa con l'eliminazione di Andrea Casalino, il secondo concorrente a dover lasciare la Casa. Dopo essersi misurato in nomination con Nicola Pisu e Gianmaria Antinolfi, l'ex tronista di "Uomini e Donne" ha raggiunto lo studio di Alfonso Signorini, con il quale ha ironizzato: "Cosa non ha funzionato? Il televoto".

Per i concorrenti ancora in gioco, invece, sono andate in scena le nomination, che questa volta vedono confrontarsi Davide Silvestri, Amedeo Goria, Nicola Pisu e Samy Youssef. Ora sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare.