Alfonso Signorini bacchetta Lulù Selassié: "Se non vuoi fare le nomination vai a casa"

Lulù Selassié fa perdere la pazienza ad Alfonso Signorini, nel corso della ventiduesima puntata del "Grande Fratello Vip". A far indispettire il conduttore è stata la scelta della principessa che ha deciso di "buttar via" una nomination votando Manila Nazzaro: "Non so perché, ma nomino Manila. Non c'è un vero motivo e non me lo posso inventare".

Una motivazione che non ha convinto affatto Signorini, che ha invitato la ragazza a esporsi in maniera decisa: "Parliamoci chiaro, nella scorsa puntata ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare - ha detto il presentatore-, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination". Lulù ha cercato di difendersi: "Se voi continuate a mettere gli immuni, noi non sappiamo chi votare". Una risposta che non è piaciuta a Signorini: "Gli immuni non li decidiamo noi - ha detto - siete voi a deciderli, e comunque cosa c'entra, ci saranno delle persone con cui non hai legato. Io non accetto questa nomination, o mi dai la motivazione oppure la annullo".





A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato proprio Manila Nazzaro, che ha offerto a Lulù Selassié un assist per farsi nominare, ricordandole che lei la rimprovera spesso. Un episodio che ha lasciato senza parole Alfonso Signorini: "È la prima volta che un nominato suggerisce una motivazione a uno che nomina. La prossima settimana non voglio più vedere una roba del genere".