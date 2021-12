Al "Grande Fratello Vip" Miriana Trevisan non si fida più di Biagio D'Anelli

Ma la showgirl non è l'unica ad avere dubbi. L'ex Miss Italia le confessa che le è capitato di sentire da Biagio alcune perplessità che riguardavano il lato più sbarazzino e fanciullesco del suo carattere. Perplessità che Manila non riesce a comprendere: "Non capisco perché dice certe cose. Ha avuto modo di studiarci e osservarci in questi mesi, non può dire di non conoscerci". Anche Miriana è d'accordo: "Allora non sono pazza, c'è qualcosa di strano. Chissà che ha visto lui da fuori...".

Nuovo record di ascolti per il "Grande Fratello Vip" Prosegue il grande successo di "Grande Fratello Vip". Su Canale 5 il reality condotto da Alfonso Signorini ha segnato un nuovo record stagionale: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul target 15-64 anni: 24.52% di share. La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy, ha toccato picchi di ascolto del 38.5% di share e 4.257.000 spettatori totali.Ottimo risultato anche sui giovani: 35.5% di share sul target 25-34 anni. Su Twitter, l'hashtag ufficiale #GFVIP è stato sul gradino più alto del podio degli argomenti più discussi della giornata in Italia e al primo posto nei Trend Topic in Italia.