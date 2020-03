Grande Fratello Vip, Zequila è sempre più solo: "Ci sono rimasto male..." 

Nella casa del Grande Fratello sabato mattina regna il malumore. A fare innervosire molti è l'atteggiamento di Antonio che ormai, eccezion fatta per poche persone, come Aristide, sembra aver rotto i ponti quasi con tutti. Con Patrick e Paolo pare aver chiarito i malintesi ma, con altri, come Antonella, Paola e Sossio, non c'è dialogo.

Sin dal primo mattino ci sono i primi screzi. Mentre Paola e Antonella fanno colazione Antonio le raggiunge e, senza dire nulla, prende una parte della frutta destinata ai dolci di Paolo e di sua iniziativa prepara una macedonia. La Elia e la Di Benedetto non commentano ma si scambiano una serie di sguardi che dicono più di mille parole. "Ho fatto la macedonia, poi la mangiamo tutti" dice Antonio e abbandona la cucina. Non appena lasciate sole le due ragazze si lasciano andare ai commenti. "Senza chiedere nulla - dice Antonella -. Se io le fragole le volessi mangiare a colazione con lo yogurt?”. "Deve fare vedere che fa le cose” afferma mentre Paola dà ragione.

Più tardi Antonio si confronta con Aristide, con il quale è sempre più legato, e spiega i motivi del suo malumore. "Ci sono rimasto un po' male di non essere stato votato per la finale - dice -, questa cosa non mi è piaciuta, mi dà da pensare". Zequila pare sentirsi un po' abbandonato dal pubblico. "Mi avevano votato tutti e di solito quando tutti ti votano il pubblico ti difende" dice. Poi torna sul contrasto con Patrick. "Il fatto che si sia scusato non mi convince al 100% - afferma -. Non lo vedo sincero del tutto".

