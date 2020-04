Grande Fratello Vip, tra Patrick e Antonella arriva la tregua

Ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip . In vista della finale di mercoledì gli animi dei concorrenti sembrano essersi placati e anche i più acerrimi rivali trovano un punto di intesa. Come Patrick e Antonella , che lunedì sera hanno ripercorso alcuni dei momenti principali vissuti nella casa. Patrick dice di aver capito la Elia e il suo essere "genuinamente alternativa", e anche Antonella considera "acqua passata" molti screzi.

Per la showgirl la forte discussione che hanno avuto nelle prime settimane ha lasciato il segno, l'irruenza di Patrick l'ha ferita, e lui prova a tamponare la situazione (“mi è dispiaciuto che l’hai vissuta cosi”. Riaprire quella discussione ora sarebbe pericoloso, perché ognuno conferma la propria versione dei fatti, e quindi entrambi girano al largo dal motivo del contendere, continuando però a ribadire la personale visione del confronto. "Non voglio ritornare su queste cose, ma su questo non mi piego” dice l’ex gieffino.

“Con le tue barriere sembrava che a volte cercassi quel tipo di approccio” dice ad Antonella sottolineando come lo scontro sia sembrato in più occasioni il suo modo principale di rapportarsi con gli altri. Per le dà atto di essere “genuinamente alternativa”, spiegando di aver capito con il tempo le sfumature del carattere della Elia. “È acqua passata” risponde lei tranquilla prima che entrambi raggiungano la cucina, c’è una carbonara da preparare...

