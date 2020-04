"Grande Fratello Vip", Signorini invita il pubblico da casa a partecipare con un video-applauso  

Mercoledì 8 aprile in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finalissima del "Grande Fratello Vip". In nomination ci sono Antonella, Denver e Patrick. Intanto il conduttore Alfonso Signorini lancia suoi social un appello al pubblico da casa a partecipare in diretta al reality: "Inviate in un video con il vostro applauso e le vostre facce e i vostri video saranno proiettatti nello studio in diretta a formare uno sterminato e vastissimo pubblico".