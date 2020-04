Grande Fratello Vip, tra Sossio e Teresanna è guerra aperta senza tregua

In attesa della semifinale in onda mercoledì in prima serata su Canale 5 , nella casa del Grande Fratello Vip i nervi sono sempre tesi. Protagonisti dell'ennesima lite sono Sossio e Teresanna , che proprio non riescono a celare la propria reciproca antipatia. Il motivo dell'ennesima discussione, a cena, è un pollo cucinato da Teresanna, e del quale Sossio si serve senza problemi... una frecciatina tira l'altra finché si arriva a insulti e urla .

LEGGI ANCHE: "Grande Fratello Vip", Zequila trascrive una poesia: "Andrà tutto bene"

Al momento della cena Sossio si siede a tavola con un piatto colmo di pollo cucinato da Teresanna. Lei non perde l'occasione per punzecchiarlo. "Non ti capisco, non mi rivolgi la parola, poi prendi il pollo che ho fatto con tanto amore per i miei amici - gli dice -, hai questo atteggiamento come se gli altri non esistessero. Tu non dici buongiorno, non dici buonasera”. Lui non lascia cadere la provocazione e risponde in maniera ancora più che provocatoria: "Io non sono falso, non ti calcolo proprio” le dice.

Tra accuse di falsità e altre di mancanza di feeling, la discussione si anima e i due iniziano a tirare fuori ruggini pregresse, tra cui alcune imitazioni di Teresanna fatte da Sossio. “Allora tu non mi deridi, quindi sii coerente, sei un uomo di cinquant’anni, fai l’uomo - attacca lei - , se tu non mi rispetti e hai tutte le tue convinzioni la mia imitazione non la fai”, “Siamo in un posto in cui dobbiamo convivere per forza, allora accetti anche le mie imitazioni”, ribatte lui. Teresanna ribatte con il tono di voce sempre più alto: “Io non accetto niente, già tu mi dai fastidio, non mi saluti e poi ti permetti pure di deridere!”,

Sossio a questo punto decide di riportare il pollo in cucina e rinfaccia alla ragazza di non averlo mai ringraziato tutte le volte che lui ha lavato i piatti. Anche Aruta inizia ad alzare la voce e Teresanna gli si avvicina con fare minaccioso: “Visto che tu la mattina non dai né il buongiorno e il buonasera questo piatto non ti è dovuto”. “Non ti saluto perché ti sto sulle scatole!” sbraita lui mentre lui urla “Allora non deridermi”. Il faccia a faccia è davvero al limite dello scontro fisico.

Si passa quindi agli insulti. “Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più” afferma Teresanna, e Sossio non ci sta. “Modera i termini perché cane sarà quello che sta con te!”, tuona. E' la goccia che fa traboccare il vaso: per dividere i due devono intervenire gli altri che provano a calmare i due protagonisti della rissa, anche con modi energici.

POTREBBE INTERESSARTI: