"Grande Fratello Vip", Zequila trascrive una poesia: "Andrà tutto bene"

Si avvicina la semifinale nella Casa del "Grande Fratello Vip" e gli animi degli inquilini sono evidentemente scossi. Ma non è solo l'epilogo del "gioco" a preoccupare bensì anche la tragica situazione fuori. Antonio Zequila già di prima mattina si aggira per la Casa silenziosa e approfitta della lavagna per scrivere una poesia che è un inno alla speranza. Da qui il titolo: “Andrà tutto bene”. Con dei versi ringrazia il pubblico a casa, che nonostante la situazione drammatica che sta vivendo il nostro Paese, dedica attenzione al programma e così facendo ne decreterà l’inevitabile risultato...

Si tratta di una poesia che è un inno alla speranza e la voglia di una finale. “Rispettando quello che succede fuori, speriamo di rimanere nei vostri cuori. Noi siamo qui, in attesa di finire con la speranza di avervi fatto divertire. Ognuno di noi sognerebbe la finale, ma è sempre il pubblico sovrano che deciderà -Quello che vale-. Tra divertimenti, litigi e qualche eccesso, comunque vada è stato un successo. Caro pubblico, grazie degli ascolti, speriamo che i problemi di salute siano risolti”. Come sempre, Antonio riesce con maestria a comunicare i suoi pensieri.

Da un'altra parte anche Antonella Elia non ha problemi ad esprimere cosa pensa e ricordando lo slancio d’affetto che Antonio ha avuto nei suoi confronti, mentre è in camera con alcuni vip dice: "Ieri sera Antonio mi ha abbracciata. Mi ha fatto tenerezza ma continuo a non parlargli. Non è cambiato niente”. L’argomento più ambito in questo ultimi periodo è senz’altro Antonio Zequila. L’attore ha avuto molti contrasti con gli inquilini presenti in stanza e ogni momento è giusto per commentare alcuni suoi atteggiamenti.

Paola interviene, tra lei e Zequila non c’è mai stato un grande feeling: “Oggi diceva che vuole arrivare in finale. Se dovesse arrivarci camminerà quindici metri sopra il cielo per tutta la settimana! Dirà preghiere otto volte al giorno e avvierà l’impresa di pulizie”.

Sossio, che fa parte della conversazione, ammette: “Ci farà fare la soap opera. Oggi si è offeso perché nessuno di noi voleva fare il –Vippiful-. Si è isolato e ha pure mangiato in disparte”. Le risate si innalzano nell’aria e forte del consenso dei suoi compagni di viaggio, Sossio si lancia in una divertente imitazione di Antonio. Gli altri Vip si divertono come matti e spronano il calciatore a proseguire.

