"Grande Fratello Vip", resa dei conti per Teresanna e Zequila

“Mi dispiace per quello che hai detto l’altro giorno, io non ho oltraggiato nessuno e tu ti sei persa un pezzo”. Antonio Zequila prova a chiarire la sua posizione con Teresanna nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'ex tronista accetta il confronto e alla fine i due fanno pace e cucinano un pranzo insieme...

"Da te mi aspetto che metti pace, invece ti metti sempre in competizione e hai detto di non voler recitare con gli altri", attacca Teresanna.

Poi però scopre che le cose non sono andate così e chiede scusa: "Forse non ti ho ancora conosciuto abbastanza, per me hai esperienza e saggezza che puoi usare per portare serenità, il mio non è un attacco anzi tu mi fai molta simpatia”. Pace fatta...

