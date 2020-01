"Grande Fratello Vip", Licia scoppia in lacrime

LEGGI ANCHE > Imma Battaglia contro Licia Nunez



Licia si abbandona alle lacrime sul letto e Antonella prova a spronarla: "Non cedere così, mangia qualcosa con il resto del gruppo in salotto". Anche Denver prova a consolarla: "Non devi sentirti giù, hai fatto una bellissima figura".



Ma la Nunez non si dà pace. Il confronto inaspettato con l’ex compagna Imma fa riaffiorare livori e incomprensioni: "Non puoi negare l’evidenza, sono delusa per il modo in cui Imma ha gestito la fine della storia, mi dispiace solo questo", confessa l’attrice alla Rusic che rimasta sola con lei.



"La mia attuale compagna Barbara sta vedendo queste lacrime e spero non fraintenda", ribadisce Licia. "Sono lacrime di frustrazione" le risponde Rita che poi conclude "il tempo ti darà la serenità che cerchi".



