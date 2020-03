“Grande Fratello Vip”, Fabio Testi riceve un video dal figlio a Shanghai: “Sto bene, papà”

Quando Alfonso Signorini aveva spiegato ai concorrenti del “Grande Fratello Vip” la situazione dei contagi da coronavirus in Italia e nel mondo, il primo pensiero di Fabio Testi era stato per il figlio Fabio jr a Shanghai. Malgrado le rassicurazioni del conduttore, l’attore aveva continuato a preoccuparsi per le condizioni di salute del ragazzo. Un’inquietudine che è cresciuta sempre più, fino a quando non ha ricevuto un video messaggio proprio dal figlio. Fabio jr lo ha rassicurato dicendo di stare bene e di aspettarlo. Fabio Testi sentendo la sua voce si è subito commosso e ha chiesto al pubblico: "Voglio rivolgermi al pubblico, da padre a padre, se andrò in Nomination mandatemi a casa, grazie".