Coronavirus, i concorrenti del "GF Vip" chiamano i parenti e scoppiano in lacrime

In attesa di conoscere chi sarà il primo finalista di questa edizione che verrà annunciato nella puntata di mercoledì 18 marzo, anche al "Grande Fratello Vip" c'è apprensione per la situazione legata alla diffusione del coronavirus in Italia. Per questo, gli inquilini della Casa sono stati aggiornati da Alfonso Signorini sulle ultime notizie legate alla pandemia e a come sta reagendo il governo e la popolazione.

I concorrenti, però, sono anche stati tranquillizzati dai loro parenti: tutti, infatti, hanno potuto mettersi in contatto con i propri cari da cui sono stati rassicurati e in molti non sono riusciti a trattenere le lacrime per l'emozione.