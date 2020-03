Al "Grande Fratello Vip" urla e insulti tra Sossio e Teresanna

La convivenza al Grande Fratello Vip non è semplice e Teresanna, stufa del disordine che regna sovrano in Casa, si dedica alle pulizie della veranda con l’aiuto di Antonio e si sfoga con i compagni stesi in giardino: “Qua prendono il sole e pensano di stare al lido". Un commento che punge sul vivo Sossio...

Il calciatore, ancora innervosito da un richiamo dell’ex tronista durante la colazione, interviene: “Oggi non è giornata, facciamo attenzione a quello che diciamo”. Teresanna, uscendo immediatamente dalla veranda risponde “Ti senti chiamato in causa? Stavamo facendo un discorso generale, questa mattina ti ho chiamato con educazione a ripulire la poltrona dopo che ti eri depilato”.

I toni si fanno sempre più accesi. “Non alzare la voce con me, sono stufo di essere offeso, ci vuole un limite e cafone lo dici a qualcun altro”, dice il calciatore e Teresanna con voce ferma risponde piccata: “Ma chi ti stava pensando. Per me toccare un livello basso è discutere con te, però ti radi a casa tua se no sembra un campeggio qua”.

La lite si fa violenta e i due vengono divisi dagli altri Vip che accorrono nel giardino. Paolo preoccupato esclama “Ragazzi vi prego basta, è esagerato” e anche Valeria li richiama: “Abbassiamo i toni vi prego”.

