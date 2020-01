Al "Grande Fratello Vip" Antonio Zequila insulta Patrick e i social insorgono

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Antonio Zequila si è reso protagonista di un episodio sgradevole, che ha acceso la polemica sui social. Commentando il fisico poco sportivo di Patrick ha usato parole pesanti, immaginando per lui torture e supplizi pur di farlo mettere a dieta. Tra i due non corre buon sangue, ma questa volta Zequila ha esagerato e sui social è scoppiata la bufera

Dopo le offese a Valeria Marini, Zequila non ha imparato la lezione e si è lasciato andare a frasi che pur pronunciate con intento scherzoso non sono piaciute a molti di quelli che le hanno ascoltate da casa. Se in un primo momento aveva chiesto, con tono ironico, a un altro concorrente di "tirargli un pugno e sfondargli il cranio", in un'altra occasione si è divertito a immaginare per il povero Patrick una tortura. "Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano - ha detto Zequila ironicamente -. Lo leghiamo e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40 e giochiamo, quelle palle fanno pure male".

All'oscuro di tutto, intanto, Patrick si è fatto aiutare dal super-boy Jacopo per mettere a punto un programma di allenamento efficace. In salotto inizia di buona lena, con un po' di stretching alle gambe per scaldarsi. I primi esercizi, però, lo mettono subito in difficoltà. Di strada ce n'è ancora tanta da fare ma la buona volontà non gli manca.

