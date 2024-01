"Grande Fratello", la Casa si spacca tra "nuovi" e "veterani"

E così la separazione tra " veterani ", che hanno vissuto per mesi la routine della Casa, e " nuovi " si fa più marcata giorno dopo giorno. Durante una cena la situazione viene apertamente allo scoperto dopo che Rosy decide di fare un brindisi ai quattro mesi dei veterani. Ma i nuovi inquilini, a partire da Stefano, colgono l'occasione per attaccare e avvertono che i veterani potrebbero avere le ore contate: il pubblico potrebbe preferire loro ai vecchi inquilini. Da Fiordaliso a Giuseppe, quelli che sono stati protagonisti fino a oggi, non incassano senza reagire e controbattono affermando di sapersi difendere.

Tgcom24

Lo scambio di battute fa nascere una discussione anche perché le risate di Fiordaliso, Anita, Letizia e Giuseppe non sono gradite da Beatrice che trova esagerati e fuori luogo questi commenti. Ci pensa Federico a difendere i veterani spiegando che erano ironici, come lo è stata lei in passato, e, sebbene lui sia un nuovo inquilino, non si è sentito offeso e ne ha scherzato insieme agli altri. Punti di vista diversi che vengono affrontati anche se ognuno resta della propria opinione.

Che il rimescolamento del gruppo avesse creato frizioni e tensioni era evidente già da qualche tempo. Le prese di posizione di Stefano e Sergio, la loro scarsa propensione a inserirsi nel gruppo, il legame quasi esclusivo con Beatrice: tutte situazioni che in alcuni, come Letizia, hanno provocato un piccolo sconquasso.