"Grande Fratello", scintille tra Letizia, Perla e Sara

A scatenare la tensione dopo la ventiseiesima puntata sono state le nomination palesi durante le quali Sara Ricci ha preferito nominare Perla invece di Beatrice, come tutti si sarebbero aspettati. La Vatiero non ha affatto preso bene la cosa e al termine della puntata affronta la Ricci per un chiarimento. Insieme a lei c'è anche Letizia Petris che le dà man forte. "Hai il doppio della mia età e sei poco matura" dice Perla che accusa l'attrice di essere spesso fuori luogo.

Perla non si dà pace di una nomination ricevuta da Sara con la motivazione che le due non hanno ancora stretto un rapporto. "La vedo una motivazione finta - attacca la ragazza -, non è che noi due ci siamo scontrate. Dopo quello che è accaduto tra te e Bea. Le hai detto le peggio cose, vi siete attaccate in diretta e poi vieni a nominare me!". A Perla non sono andate giù nemmeno alcune battute fatte da Sara sulla sua origine di Posillipo e sull'uso del dialetto.

Letizia in aiuto a Perla Perla non ha vissuto certo una serata facile. Prima il faccia a faccia con Mirko che ha di fatto messo una pietra definitiva sulla loro storia, e poi la nomination. Per questo la sua reazione è veemente. Quando Letizia incalza Sara domandole perché non ha votato Beatrice, Sara dimostra di avere interpretato le nomination un po' a modo suo... "Perché avrei dovuto nominarla? Cosa c'entrano le nomination con le discussioni che abbiamo avuto - dice -. Lei c'è dall'inizio perché doverla mandare fuori?". Inoltre quando Perla l'accusa di essere fuori luogo con certe sue affermazioni Sara rincara ripetendo "fuori luogo" con accento campano. Ma nega di voler prendere in giro: "Io amo il napoletano!".

Le critiche di Letizia Petris a Sara Ricci sul suo approccio al Gf La discussione prosegue poi a due tra Letizia e Sara. L'attrice accusa Letizia di avere un pregiudizio nei suoi confronti. La Petris le spiega che il suo atteggiamento sembra snob, di qualcuna che è al Grande Fratello per fare un favore a qualcuno. "Se tu stai sempre da sola, a volte ti perdi, ti chiamano in confessionale e ti devono chiamare duecento volte - dice -. A volte sono sbalordita, capisco che io sono grata e tu hai già la tua carriera e non devi essere grata al Grande Fratello". Poi la invita a essere più veloce nel rapportarsi con le altre persone perché, essendo entrata a metà percorso, non ha avuto il tempo che hanno avuto le altre per farsi conoscere.