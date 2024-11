Al "Grande Fratello" il rapporto che lega Helena Prestes a Lorenzo Spolverato non è del tutto chiaro. Lei afferma di non provare più nulla, mentre lui non ne è affatto convinto. A poche ore dal compleanno del ragazzo, la modella brasiliana si mette in salone a scrivere una lettera e in molti ipotizzano che il destinatario sia proprio Lorenzo. Alcuni pensano che non sia una buona idea, mentre Pamela crede che non stia facendo nulla di male.