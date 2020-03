Grande Fratello Germania: i concorrenti non sanno ancora nulla della pandemia di coronavirus

Ai concorrenti del Grande Fratello tedesco non è stato detto nulla sulla gravità della pandemia di coronavirus. Gli inquilini della Casa sono quindi beatamente inconsapevoli di ciò che sta succedendo fuori. Secondo l'emittente tedesca Sat.1, il gruppo non ha ricevuto alcun aggiornamento da quando è entrato nella casa il 6 febbraio. A loro conoscenza solo i casi diagnosticati a Wuhan...

Difendendo la decisione di non dire nulla ai concorrenti del reality show, il network tedesco sostiene che saranno informati quando sarà necessario farlo: "Naturalmente i residenti saranno informati se ci sarà motivo di farlo", hanno detto i produttori del reality al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung: "Quali informazioni fornire agli inquilini dall'esterno viene deciso anche in accordo con i parenti". Anche ai nuovi concorrenti entrati dopo è stato detto di non rivelare nulla. Lo stesso sta succedendo dall'altra parte del mondo, in Canada, dove anche i concorrenti del Grande Fratello locale sono tenuti all'oscuro del virus.