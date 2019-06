Grande Fratello, Ambra stuzzica Kikò (e i follower) con uno shooting sexy

Lui ha già conosciuto in videochiamata i genitori di Ambra e presto ci dovrebbe essere la presentazione ufficiale. Nell'attesa di essere accolto in famiglia Kikò si gode il "panorama" e le dedica via social dolci canzoni d'amore. Dopo un periodo fitto di impegni la bella siciliana è finalmente tornata a Siracusa per prendersi cura di se stessa e del suo corpo.



Nonostante il fisico perfetto, infatti, l'ex gieffina via social ha confessato di non sentirsi molto a suo agio con la propria linea in questo periodo: ""Non mi alleno da più di due mesi, mangio cibo spazzatura da più di due mesi, dormo poco e male... Non conta solo come appariamo ma quanto bene con noi stessi ci sentiamo!". Un "rehab", come lo chiama lei, nella sua Sicilia riuscirà a farla rifiorire?