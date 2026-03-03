Grande esordio per la nuova edizione di "Scherzi a Parte"
Lo show condotto da Max Giusti leader della prima serata con 3.588.000 spettatori e il 26% di share
© Da video
Su Canale 5 grande esordio per la nuova edizione di "Scherzi a Parte" leader della prima serata con 3.588.000 spettatori totali e il 26.03% di share individui (27.97% share commerciale).
Scherzi a Parte, ottimo share
Lo show, condotto da Max Giusti, ha registrato picchi di oltre 5.090.000 spettatori e del 30.47% di share individui. Benissimo anche sul fronte digital: #ScherziaParte si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata su X e i contenuti degli account di "Scherzi a Parte" durante la diretta hanno raggiunto oltre 4 milioni di visualizzazioni.
Il ritorno di un grande format
Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: “Il ritorno di un grande format come "Scherzi a Parte" ha conquistato il pubblico, confermando la forza di un titolo storico dell’intrattenimento di Mediaset. Ringrazio Max Giusti che ha guidato la serata con talento, professionalità ed energia. Grazie anche agli ospiti che si sono messi in gioco con ironia, alla regia di Roberto Cenci, a tutta la squadra produttiva e autoriale per il lavoro corale che ha reso possibile questo successo.”