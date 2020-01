Golden Globe, vince il dramma di "Chernobyl" | Olivia Colman regina tra le attrici

Sono stati assegnati a Los Angeles i Golden Globe per i migliori programmi televisivi dell'anno. Tra le ministerie drammatica affermazione per " Chernobyl ", di cui è stato premiato anche il protagonista Stellan Skarsgård . " Fleabag " è la miglior serie comedy mentre tra le attrici trionfa Olivia Colman che, con la sua interpretazione in "The Crown", ha battuto la concorrenza di big come Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

A differenza di quanto accaduto per il cinema, quasi tutti i pronostici in campo televisivo sono stati rispettati. "Fleabag", che era stata premiata anche agli Emmy, vince come miglior serie comedy, e la sua protagonista, Phoebe Waller-Bridge (sceneggiatrice del prossimo 007), si porta a casa il premio come miglior attrice. Niente da fare per Michael Douglas e il suo Kominsky: come miglior attore per una serie tv commedia è stato insignito Rami Youseef per "Rami".

Premio in contumacia per Russell Crowe, bloccato in Australia per tentare di difendere la propria famiglia dalla devastazione degli incendi. Un dramma che ha colpito anche Nicole Kidman, che sul red carpet non ha trattenuto le lacrime.

Nella serata condotta dal britannico Ricky Gervais c'è stato spazio anche per scampoli di politica: Michelle Williams ha fatto appello per la difesa dei diritti di scelta delle donne in fatto di aborto accettando il premio come migliore attrice in una miniserie per "Fosse/Verdon", mentre Patricia Arquette, premiata per "The Act", ha attaccato duramente Donald Trump lanciando alle stelle presente un vero e proprio appello al voto per le presidenziali del 2020.

Golden Globe, Patricia Arquette scatenata: premio, super scollatura e discorso contro Trump IPA 1 di 6 IPA 2 di 6 IPA 3 di 6 IPA 4 di 6 IPA 5 di 6 IPA 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Alla 77.esima edizione dei Golden Globe Patricia Arquette è stata grande protagonista. Intanto perché ha vinto il premio come miglior attrice per la serie "The Act". Poi per un vestito che lasciava poco all'immaginazione. E infine per il piglio con cui, ricevendo la statuetta, ha fatto il discorso più politico della serata, attaccando Donald Trump e invitando le stelle presenti alla mobilitazione in vista delle elezioni del 2020.

TUTTI I PREMI PER LA TV:

MIGLIOR MINISERIE: "Chernobyl"

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE DRAMMATICA: Stellan Skarsgård ("Chernobyl")

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

MIGLIOR SERIE COMEDY: "Fleabag"

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE COMEDY: Russell Crowe ("The Loudest Voice")

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE: Patricia Arquette ("The Act")

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE COMEDY: Ramy Youssef ("Ramy")

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMA: Olivia Colman ("The Crown")

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA: "Succession"

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMA: Brian Cox ("Succession")