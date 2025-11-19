Cine34 celebra i 70 anni di Gloria Guida con due cult della commedia sexy

L'attrice festeggia il giro di boa e il canale tematico Mediaset manda in onda, uno di seguito all'altro, "La liceale nella classe dei ripetenti" e "L'infermiera di notte"
Compie 70 anni Gloria Guida, una delle icone della commedia sexy all'italiana degli anni 70 e 80. E per celebrarla Cine34, il canale tematico di Mediaset, ha deciso di dedicare la seconda e la terza serata di oggi all'attrice, mandando in onda due classici del genere. Alle 22:55 toccherà a "La liceale nella classe dei ripetenti", mentre alle 00:45 andrà in onda "L'infermiera di notte".
Settant'anni e una leggerezza rimasta intatta. Gloria Guida, nata a Merano il 19 novembre 1955, è stata una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano degli anni 70 e 80. Attrice, cantante, conduttrice e poi volto televisivo, ha saputo unire sensualità e dolcezza, eleganza e spontaneità, diventando un'icona pop senza mai perdere misura. Lontana dai clamori, la Guida ha attraversato stagioni diverse dello spettacolo italiano: dai film cult che l'hanno resa celebre ai ruoli più maturi e televisivi degli ultimi anni. Il pubblico la ricorda come "la liceale" per eccellenza, ma anche come una donna capace di dare profondità a personaggi nati per divertire, restituendo loro umanità. Oggi, a 70 anni, continua a essere un volto amatissimo e discreto, simbolo di una bellezza che sa resistere al tempo.
Nel film diretto da Mariano Laurenti nel 1978, Gloria Guida interpreta Angela Cantalupo, la figlia del professore di liceo che deve convivere con un padre severo e con le prime turbolenze sentimentali. Tra equivoci, compiti copiati e primi amori, Angela incarna la giovinezza spensierata e curiosa di un'intera generazione. Con la sua grazia naturale e la sua comicità ingenua, Gloria Guida dà vita a un personaggio che diventa icona: la liceale che sogna, che si ribella, che cresce. "La liceale nella classe dei ripetenti" non è solo una commedia scolastica: è uno sguardo ironico e affettuoso sull'adolescenza, dove la leggerezza si intreccia con la scoperta di sé.
Un anno dopo, nel 1979, Mariano Laurenti dirige di nuovo Gloria Guida in "L'infermiera di notte", commedia vivace e piena di equivoci che ruota attorno a una giovane infermiera assunta per assistere un anziano malato, interpretato da Mario Carotenuto. Tra gag, fraintendimenti e intrecci amorosi, il film si muove con ritmo brillante, regalando alla Guida un ruolo più maturo, ironico e consapevole. La sua Angela Della Torre è il cuore del racconto: una donna che conquista per dolcezza e presenza scenica, capace di trasformare una commedia di costume in un piccolo ritratto di femminilità disinvolta. "L'infermiera di notte" è uno di quei titoli che raccontano l'anima più popolare del nostro cinema, in cui la leggerezza non è mai superficialità.