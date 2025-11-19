Cine34 celebra i 70 anni di Gloria Guida con due cult della commedia sexy

Settant'anni e una leggerezza rimasta intatta. Gloria Guida, nata a Merano il 19 novembre 1955, è stata una delle interpreti più riconoscibili del cinema italiano degli anni 70 e 80. Attrice, cantante, conduttrice e poi volto televisivo, ha saputo unire sensualità e dolcezza, eleganza e spontaneità, diventando un'icona pop senza mai perdere misura. Lontana dai clamori, la Guida ha attraversato stagioni diverse dello spettacolo italiano: dai film cult che l'hanno resa celebre ai ruoli più maturi e televisivi degli ultimi anni. Il pubblico la ricorda come "la liceale" per eccellenza, ma anche come una donna capace di dare profondità a personaggi nati per divertire, restituendo loro umanità. Oggi, a 70 anni, continua a essere un volto amatissimo e discreto, simbolo di una bellezza che sa resistere al tempo.