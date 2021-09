"Gloria", al via su Canale 5 la miniserie thriller ambientata in Bretagna

Ufficio Stampa Mediaset

Adattamento di Keeping Faith, che il "Guardian" ha definito una "Big Little Lies trasferita nel Galles rurale", da mercoledì 1° settembre, in prime-time, debutta su Canale 5 la miniserie "Gloria". La protagonista Cécile Bois (nota per Candice Renoir) interpreta un'avvocata madre di tre figli, la cui vita viene sconvolta dalla scomparsa del marito.