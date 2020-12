Giulio Pretelli: "Mio fratello Pierpaolo mi ha aiutato a uscire dall'anoressia"

"Avevo 14 anni, mio fratello Pierpaolo mi ha aiutato a uscire dall'anoressia". A "Pomeriggio Cinque" Giulio Pretelli racconta il disturbo alimentare che ha dovuto affrontare e di come l'attuale concorrente del "Grande Fratello Vip" gli sia stato vicino in un momento difficilissimo della sua vita: "Lui aveva appena iniziato a fare il velino a "Striscia" - racconta - da una piccola dieta ho perso 20 kg in un mese".

Giulio e Pierpaolo hanno un legame molto forte. Un'unione che ha permesso a Giulio di riuscire a combattere l'anoressia: "Stavo giù a Maratea con i miei e Pierpaolo è stata l'unica persona che mi ha aiutato a uscire da questa situazione, per due mesi e mezzo ho avuto questo disturbo, ma non finisce mai perché un po' il mostro resta sempre. In quel momento ti vedi sempre grasso, ora per fortuna mi vedo bene".