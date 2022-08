Giulia Pauselli senza filtri a un mese dal parto: "Eccomi alle prese con gonfiori e smagliature, ma li vivo con amore"

In lungo sfogo nelle Instagram Stories, Giulia Pauselli racconta come sta vivendo la gravidanza. La ballerina di " Amici " e il collega Marcello Sacchetta sono in attesa del primo figlio. All'ottavo mese di gravidanza, Giulia mostra il pancione e i cambiamenti del corpo: "Li vivo con amore".

"Come un po' per tutta la gravidanza - racconta - sto cercando di mangiare bene senza privarmi troppo di tutto quello che mi va, però devo stare attenta con zuccheri e carboidrati. E' un po' che non salgo sulla bilancia, sono onesta, ma perché me la vivo bene, sono serena avendo i valori delle analisi tutti ok. Ostetrica e ginecologa che mi seguono mi vedono bene quindi non ho più avuto l'esigenza di controllare il peso".

Giulia mostra quindi le imperfezioni: "Sono gonfia ovunque, non riesco più a mettere un anello alle mani, elemosino massaggi alle caviglie... Non sono Wonder Woman. È tutto nella norma. La cosa che mi ha fatto vivere bene questa condizione è stata la mia ostetrica che mi ha detto: tutta quest'acqua è latte buono di mamma. Questa frase mi ha cambiato l'approccio col mio corpo e con questi normalissimi cambiamenti: li guardo con occhi pieni d'amore".