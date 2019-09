Giulia De Lellis confessa: "Damante ha provato a riconquistarmi, ma non riesco a perdonare"

La storia d'amore tra l'influencer Giulia De Lellis e l'ex tronista Andrea Damante negli ultimi anni ha appassionato il gossip e i social. L'innamoramento in tv, il sogno delle nozze e infine l'addio per colpa di un tradimento del dj veronese. Ospite a "Verissimo", la De Lellis ha svelato che qualche tempo dopo la rottura c'è stato un riavvicinamento: "Ci abbiamo provato ma non ce l'ho fatta. Non sono capace di perdonare".

L'influencer ha raccontato a Silvia Toffanin tutte le fasi del suo dolore, a partire dalla scoperta del tradimento. "Ho trovato foto, mail e messaggi sul nostro pc di casa, mentre lui era in viaggio per lavoro. Sono andata a fondo e ho chiamato tutte le ragazze con cui mi aveva tradita, volevo sapere tutti i dettagli", ha confessato. L'influencer ha spiegato di aver provato anche tanta rabbia e sul momento se l'è presa con gli oggetti del fidanzato infedele: "Gli ho preso a martellate la Playstation e fatto a brandelli scarpe e vestiti, me ne sono andata e gli ho fatto trovare un disastro".



Dopo qualche tempo Damante ha cercato di riconquistarla: "Il giorno del nostro anniversario si è presentato sotto casa mia e ho ceduto. Il sentimento non svanisce da un giorno all'altro, abbiamo iniziato a frequentarci di nuovo e ci abbiamo riprovato ma non è andata. Putroppo sono una persona che non riesce a perdonare, ammiro chi ce la fa".