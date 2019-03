Giulia De Lellis-Andrea Damante di nuovo insieme: ecco il bacio

I due ex si sono presi qualche giorno per riflettere sul rapporto e alla fine è riscattata la passione, con un bacio travolgente nella nuova abitazione del deejay veronese. Andrea e Giulia si erano conosciuti nel 2016 nel salotto di "Uomini e Donne" e avevano fatto coppia fissa per circa due anni. La storia era poi finita per i tradimenti di lui, ma non avevano mai smesso di frequentarsi.



La scorsa estate erano stati pizzicati avvinghiati e seminudi in barca, ma il fuoco si era spento quasi subito e lei aveva voltato pagina con Irama. Anche la recente relazione di Giulia, però, non ha brillato per fedeltà e si è chiusa dopo che il cantante è stato beccato a cena con la modella Victoria Stella Doritou. Nella crisi di coppia si è insinuato l'ex Damante, che è riuscito a portarsi di nuovo a casa la sua Giulietta. Sarà il loro lieto fine?