Giucas Casella: "Sono fluido ma non sono gay"

"Io ho avuto rapporti con uomini ma non sono gay, sono libero per l'amore, sono fluido, amo sia gli uomini che le donne". Giucas Casella, reduce dalla partecipazione al "Grande Fratello Vip" dove è arrivato in finale, ha raccontato con queste parole la sua visione dell'amore a "Verissimo".

L'illusionista ha poi parlato del rapporto con la compagna Valeria Perilli a cui ha fatto la proposta di matrimonio proprio durante l'esperienza del "Grande Fratello Vip": "Valeria è insieme a me da 41 anni, quando ho iniziato a lavorare in televisione alla prima "Domenica In" di Pippo Baudo, ho incontrato Valeria ad un premio a Chianciano che presentava proprio insieme a Baudo e quando l'ho vista è successo qualcosa, poi pian piano quando andavo in Rai la incontravo, si parlava. Lei faceva la "signorina buonasera", era un'annunciatrice". Alla domanda di Silvia Toffanin sul matrimonio Giucas Casella ha risposto: "Entro la fine dell'anno ci sposeremo".