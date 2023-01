Giorno della memoria, sui canali Mediaset una settimana di programmazione speciale

I programmi per il giorno della memoria.

Canale 5: sabato 21 gennaio, manda in onda in seconda serata lo "Speciale TG5 - Con Sami per non dimenticare", intervista esclusiva realizzata dal giornalista Roberto Olla a Sami Modiano, 92enne, sopravvissuto ai lager nazisti che oggi dedica la sua vita agli incontri nelle scuole per tenere viva la memoria dell'Olocausto. Una testimonianza drammatica nella quale Modiano - assieme a un gruppo di studenti del Liceo Tasso di Roma - ritorna a quando era internato nel lager di Auschwitz-Birkenau. L'intervista in versione integrale (120 minuti) andrà in onda venerdì 27 gennaio sulla rete “Focus” alle 21.15.

Sempre su Canale 5, martedì 24 gennaio in prima serata il film "Storia di una ladra di libri". Venerdì 27 gennaio, in seconda serata, il film "The Crossing - Oltre Il confine".

Retequattro: ha preparato la settimana cinematografica Per non dimenticare sostenuta anche da un spot della rete. Dal 22 al 24 gennaio in seconda serata, tre film: "Colette - Un amore più forte di tutto", "Sobibor - La grande fuga" e "La chiave di Sara". A seguire, giovedì 26 gennaio, in seconda serata, "Il Pianista", venerdì 27 gennaio, in day-time, "La 25a ora", sabato 2, in prima serata, "Schindler's List" di Steven Spielberg. A seguire, il docufilm "I ragazzi di Windermere: a parole loro".

Focus: domenica 22 gennaio, dalle 15:15, maratona di documentari: "Le donne di Ravensbruck", "Nicholas Winton: l'uomo che salvò 669 bambini", "L'orrore di Natzweiler-Struthof - Storia di un campo nazista". Venerdì 27 gennaio, alle 21:15, la versione integrale (120 minuti circa) dell’intervista esclusiva del Tg5 realizzata da Roberto Olla a Sami Modiano. A seguire, il docufilm inedito "Fossoli: Anticamera per l'Inferno" e "Lili Marlene: La guerra degli italiani" di Pietro Suber. Domenica 29 gennaio, dalle ore 15:15, "Il Processo Eichmann - La Banalità del Male".