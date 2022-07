Giorgio Mastrota finalmente sposa la sua Flo: "Nozze rinviate più volte a causa della pandemia"

Giorgio Mastrota a spasso con figlie e nipote ipa 1 di 7 ipa 2 di 7 ipa 3 di 7 ipa 4 di 7 ipa 5 di 7 ipa 6 di 7 ipa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Al settimanale il re delle televendite ha spiegato di non aver ancora scelto una data ma che stanno cercando di organizzare "

una festa tranquilla

in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota".

Per quanto riguarda la sua ex moglie Natalia Estrada, Mastrota ha ribadito che non sarà invitata alle nozze. "

Sarebbe una forzatura

- ha spiegato -. Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d'accordo. Insomma, viviamo ormai in due mondi separati".

Dall'attrice e ballerina Mastrota ha avuto una figlia,

Natalia jr

un altro figlio

, che a sua volta ha due figli, Marlo e Sasha. Poi dalla ex Carolina Barbosa ha avuto anche, Federico, che oggi ha 21 anni. E infine i due bimbi avuti da Floribeth.