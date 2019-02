Giorgia Palmas in lacrime mentre Filippo Magnini parla di sua figlia

Sono una coppia da quasi un anno, ma Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno già le idee ben chiare sul loro futuro. Soprattutto il nuotatore ha dei progetti ben precisi in mente: “Non so quando, ma sono sempre più convinto che un giorno io Giorgia me la sposo”.



L'idea di allargare la famiglia, però, sembra essere ancora lontana: “È una argomento che va preso con la giusta delicatezza” dice a “Verissimo”. Anche perché Giorgia è già mamma ed è una delle cose che hanno fatto innamorare Filippo: “Con Sofia – la figlia avuta dalla modella con il calciatore Davide Bombardini – c’è stato subito un grande feeling. Già dalla prima cena insieme mi faceva vedere le evoluzioni di ginnastica ed è scattata subito la scintilla anche con lei”.



Quindi il fatto che Giorgia sia già mamma per lui non è stato affatto un ostacolo anzi: “È una delle cose che mi ha fatto più innamorare di lei”. A questo punto Giorgia non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata in un pianto di gioia.