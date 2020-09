Giorgia Palmas a "Verissimo": "Filippo e io ci sposeremo a dicembre"

"Il matrimonio ci sarà e sarà a dicembre". Giorgia Palmas a "Verissimo" annuncia il mese del suo matrimonio con Filippo Magnini, fissato inizialmente a marzo scorso, ma slittato a causa del coronavirus. "Sarà bellissimo, un momento di coronamento del nostro progetto".

L'ex velina e l'ex nuotatore diventeranno presto genitori di una bambina la cui nascita è prevista tra circa due settimane. "Un miracolo", ha esclamato Palmas che ha spiegato che lei e Magnini hanno scoperto che sarebbero diventati genitori a fine gennaio scorso. Un periodo particolare nel quale aspettavano la sentenza del Tas, il tribunale arbitrale dello sport di Losanna, che avrebbe dovuto decidere se annullare o meno la squalifica del nuotatore per doping. "Un momento in cui eravamo già molto carichi e provati - ha aggiunto e concluso Palmas - poi tutto è andato come doveva andare".