In studio anche Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci
© Ufficio stampa
Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano "Insieme" per il secondo appuntamento di "Gigi e Vanessa - Insieme", il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, mercoledì 26 novembre 2025, in prima serata su Canale 5.
Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi. Ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci.
Lo show, con la regia di Roberto Cenci, è pensato come un viaggio in tre puntate tra ricordi, emozioni e nuove collaborazioni. Al centro, il tema dell'amicizia: quella che lega i due protagonisti e quella che unisce artisti e pubblico davanti alla musica dal vivo. Un modo per riscoprire il valore del fare le cose insieme, senza perdere la propria personalità. Sul palco, Gigi e Vanessa guideranno una grande orchestra in un susseguirsi di momenti musicali, sketch e racconti di vita, dando vita a uno spettacolo autentico, capace di far sorridere e commuovere.
© Ufficio stampa
Prodotto da R.T.I, “Gigi e Vanessa - Insieme” è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.