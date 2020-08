Gianni Sperti munge una mucca sui social: "Amo il contatto con la natura"

Mentre si allunga la lista di Vip e starlette contagiati in Costa Smeralda, Gianni Sperti via social ha voluto raccontare l'altro volto della Sardegna. L'opinionista di "Uomini e Donne" ha documentato in una serie di scatti la bellezza selvaggia dell'entroterra, lontana chilometri dalle feste della Costa Smeralda. "Amo vivere a contatto con la natura", commenta lui a margine di una foto in cui munge una mucca.