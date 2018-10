Gianfranco D'Angelo: "I soldi della pensione non mi bastano, sono costretto a lavorare". Ed è polemica

Dal successo degli anni Ottanta, quando era sulla cresta dell'onda grazie ai personaggi di "Drive In", ad una pensione "misera". Gianfranco D'Angelo , 82 anni, si sfoga nel salotto di Barbara d'Urso: "Sono 60 anni che lavoro, da quando avevo 20 anni. Ho fatto una bella vita e non mi lamento, ma per potermi godere quello che mi sono conquistato e per stare sereno devo continuare a lavorare. I soldi della pensione non mi bastano ".

La pensione non è certo bassa, ma lontana da quello che D'Angelo si sarebbe aspettato dopo 60 anni di contributi: "Non sono in miseria, prendo duemila euro al mese". Dopo queste parole è arrivata la reazione di Karina Cascella: "Con tutto il rispetto per l'artista, in questi anni lei ha guadagnato tantissimi soldi e ha messo da parte cifre esorbitanti. Molto più di quello che guadagnano le persone normali, un applauso andrebbe fatto a loro che riescono ad arrivare a fine mese con una famiglia sulle spalle. Qui si parla di cifre esorbitanti, come si fa a dire che duemila euro sono pochi?".