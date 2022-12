Al "Grande Fratello Vip" Giaele De Donà fa da cupido tra George e Oriana

George: "Mi piace ma non siamo compatibili" - "Ieri ha ricevuto delle avance da Oriana", precisa Giaele parlando di George e appena ne ha l'occasione affronta il discorso con il diretto interessato. "Eravate in cucina e lei ha detto che se avesse avuto qualche anno in meno ci avrebbe provato con te", afferma soddisfatta. Il ragazzo ammette così di essere attratto fisicamente dalla sua coinquilina ma ha capito che lui e l'influencer venezuelana non sono compatibili a livello caratteriale: "Gliel'ho detto che esteticamente mi piace, ma caratterialmente non siamo coincisi". La risposta riceve il plauso della Incorvaia, che scherzosamente ribatte: "Bravo George, non farmi ingelosire!".

Nessun veto alla frequentazione - Il problema per lui non sarebbe quindi la differenza d'età, ma la mancanza di compatibilità. La più stupita di tutti è Micol: "Tu staresti con Oriana nonostante i dieci anni di differenza?". "Sì" risponde senza esitazioni George, spiegando che in una eventuale frequentazione non è l'età a frenarlo ma le poche affinità. Giaele e Micol, però, gli fanno presente che proprio attraverso la frequentazione potrebbe scoprire dei lati di Oriana che ancora non conosce. George, convivendoci da due mesi, si è però fatto un'idea: "E' il mio pensiero per come si è relazionata in casa con le persone, poi quando ti conosci più a fondo puoi scoprire altri lati di una persona. Non puoi dare nulla per certo".

"Oriana la scopri poco a poco" - La Incorvaia è d'accordo con lui e ammette che questo discorso vale in particolar modo per Oriana: "La scopri poco a poco, io l'ho rivalutata più volte. Da quello che hai visto non hai certezza, mentre per esempio con Sarah sai già che non ti potresti trovare". Giaele, invece, insiste per avere lo scoop a tutti i costi: "Raccontaci qualcosa dai... Per ora ci hai detto che ti piace fisicamente e che non precludi una conoscenza con lei. Bravo Georgito".