"GF Vip", Renato Biancardi crolla in lacrime in giardino

Secondo Marco, di fronte a questo tipo di provocazioni sarebbe bastato farsi una risata e lasciare correre invece di scaricare la rabbia con le lacrime. "Funziona sempre perché se invece si scarica così poi si ha una crisi e subentra il senso di colpa", continua l'ex Iena. Renato ammette di avere avuto una reazione sbagliata e di aver usato parole forti nei confronti di Alessandra. "Quando ti provoca alla fine è abbastanza normale reagire così", replica Marco che poi critica l'ex eurodeputata di voler sempre "organizzare triangoli" tra gli inquilini della Casa. "Ha provato a mettere me insieme ad Antonella Elia e lo ha fatto anche tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro", aggiunge.