"GF Vip", Renato Biancardi crolla in lacrime in giardino
Dopo lo scontro in salone con Alessandra Mussolini l'inquilino riceve il supporto di Marco Berry: "Sono provocazioni, normale reagire così"
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Dopo un confronto acceso nel salone di "GF Vip" con Alessandra Mussolini, Renato Biancardi si è lasciato andare a un pianto in giardino. A confortare l'inquilino, provato per la tensione accumulata nelle ultime ore, è Marco Berry che lo invita a ridimensionare il diverbio. "Invece di soffocare lei ha soffiato sul fuoco, la tua reazione è normale", dice l'illusionista.
Secondo Marco, di fronte a questo tipo di provocazioni sarebbe bastato farsi una risata e lasciare correre invece di scaricare la rabbia con le lacrime. "Funziona sempre perché se invece si scarica così poi si ha una crisi e subentra il senso di colpa", continua l'ex Iena. Renato ammette di avere avuto una reazione sbagliata e di aver usato parole forti nei confronti di Alessandra. "Quando ti provoca alla fine è abbastanza normale reagire così", replica Marco che poi critica l'ex eurodeputata di voler sempre "organizzare triangoli" tra gli inquilini della Casa. "Ha provato a mettere me insieme ad Antonella Elia e lo ha fatto anche tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro", aggiunge.
Marco poi sprona Renato a ritrovare quella parte più leggera e ironica che riesce sempre a far sorridere tutti. In precedenza, l'imprenditore napoletano si era sfogato con altri compagni su quanto accaduto, cercando di capire le motivazioni dietro il comportamento di Alessandra in Casa. "Non ci devi soffrire, non fare questo errore", sono state le parole di Adriana Volpe che poi ha aggiunto: "Tu vinci quando ridi, non fare l'errore che ho fatto io".