"Grande Fratello Vip", i concorrenti in nomination del 17 aprile
Al televoto vanno Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini
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Il "Grande Fratello Vip" è giunto alla decima puntata e le nomination, ormai, sono un punto di svolta di ogni puntata. Nella serata del 17 aprile, tutto è ruotato intorno alla figura di Antonella Elia: la concorrente è stata eletta dal pubblico come prima finalista di questa edizione e da lei è iniziata la tornata delle nomination.
Proprio ad Antonella è spettato il compito di decidere un coinquilino o una coinquilina da mandare direttamente al televoto. Elia, infatti, ha dovuto scegliere tra i vip che si sono schierati a favore di Alessandra Mussolini durante il la sfida che le ha viste contrapposte nel corso di tutta la puntata. La decisione è ricaduta su Paola Caruso che, di diritto, è andata in nomination.
Poi, è stata la volta della tornata di nomination palesi, da cui i nomi emersi sono quelli di: Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. L'ultimo voto è quello di Paola Caruso che ha deciso di nominare Adriana Volpe. Le tre finiscono in nomination in vista della prossima puntata di mercoledì 22 aprile, quando il pubblico dovrà decidere chi salvare.